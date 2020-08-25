В больницу Семашко в Орле поступят 30 аппаратов ИВЛ дополнительно

Сегодня, 25 августа, в Орле прошел еженедельный онлайн-брифинг руководителя Департамента здравоохранения с журналистами. В центре внимания как обычно ситуация с коронавирусом в нашем регионе.

По словам Ивана Залогина, в Орловской области, как и в целом по ЦФО без учета Москвы, один из лучших показателей по приросту выздоровевших пациентов с диагнозом COVID-19. Ситуацию он оценивает как стабильную.

Кроме того, руководитель облздрава пояснил, что регион готов к сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. В Орловскую область поступит около 370 тысяч доз вакцин против гриппа. Вакцину от коронавируса доставят чуть позже, в октябре. В первую очередь вакцинироваться будут граждане из «группы риска», в частности, медики и учителя.

Как подчеркнул Иван Залогин, в ближайшее время орловские медучреждения пополнятся новой техникой, которая поможет в борьбе с коронавирусом.

- Ожидается поступление большого количества медицинской техники. В больницу скорой помощи им. Семашко дополнительно поступят 30 аппаратов ИВЛ, а во второй половине сентября там заработает новый компьютерный томограф – ранее подобного оборудования в больнице не было, - рассказал руководитель регионального Департамента здравоохранения.