На орловских дорогах появятся еще шесть камер фиксации нарушения ПДД

На орловских дорогах появится еще шесть камер фиксации нарушения ПДД Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 24 августа, на аппаратном совещании в администрации Орловской области обсудили организацию безопасного движения на дорогах. Принято решение продолжить оснащать их камерами фото и видео-фиксации.

Так, по информации начальника «Орелтранссигнал» Егора Залыгина, к 1 октября 2020 года в регионе должны появиться шесть новых комплексов фиксации нарушения ПДД. Кроме того, еще 9 камер перенесут на другие участки дорог. Какие именно, пока не уточняется.

- В этом году запланирована в два этапа передислокация 9 стационарных комплексов. Три из них уже перенесены в мае. Монтаж оставшихся шести приборов на новых местах должны завершить к 1 сентября, ввод в эксплуатацию – к 1 октября, - сообщил Егор Залыгин.

Отметим, в июне этого года на улице Ленина в районе дома №43 установили комплекс фотовидеофиксации «Орлан 2.0». В итоге на водителей-нарушителей оформили уже 309 постановлений со штрафами на общую сумму 463 тысяч 500 рублей.