Женщина и подросток пострадали в ДТП на Комсомольской улице в Орле. Фото Госавтоинспекции по Орловской области.

В понедельник, 24 августа, в Заводском районе Орла в аварии пострадали женщина и 15-летний подросток. Они находились в автомобиле «Рено», которая врезалась во встречную «Газель».

Авария произошла на Комсомольской улице в районе пяти часов вечера. Иномарка ехала со стороны Рижского переулка в сторону Кромской улицы, когда произошло ДТП.

- В результате столкновения 44-летняя пассажирка «Рено» и 15-летний юноша получили телесные повреждения и с места происшествия доставлены в медицинские учреждения: женщина в больницу им. Семашко, а юноша в НКМЦ им. Круглой. После осмотра и оказания первой помощи они отпущены домой, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.