Красный мост в Орле будут перекрывать поэтапно Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник. 24 августа, на заседании профильного комитета горсовета депутаты и представители администрации обсудили процесс подготовки к реконструкции Красного моста. Согласно выставленной ранее на аукцион информации, его должны отремонтировать до ноября 2022 года.

В это время мост полностью перекроют для движения, но не сразу.

- Закрытие будет поэтапным и связано с технологическими особенностями ремонтных работ. На время реконструкции будут созданы две временные мостовые конструкции: пешеходная и коммуникационная. Сейчас продумывается работа общественного транспорта, - пояснил первый заместитель главы городской администрации Олег Минкин.

Планируется, что трамваи будут ходить по территории Завадского района, а для остальной части пути дополнительные автобусные маршруты. Объезд троллейбусов организуют по мосту 60-летия Октября (Герценскому) и Тургеневскому мосту.