Подрядчика для ремонта Красного моста в Орле утвердят в сентябре Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В понедельник, 24 августа, на заседании комитета горсовета по строительству городские власти и депутаты обсудили предстоящую реконструкцию Красного моста. Напомним, 17 августа состоялись торги по выбору подрядчика.

Однако из-за того, что московская фирма «Строительная компания Флан-М», ставшая победителем, была единственной изъявившей желание заняться орловским мостом, требуются дополнительные согласования.

- В связи с тем, что заявка была подана одна, аукцион признан не состоявшимся. Теперь необходимо согласовать закупку с контрольно-ревизионным отделом городской администрации. По результатам проверки будет принято решение о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком или об отказе. Вся процедура должна закончиться в первой декаде сентября, — пояснил первый заместитель главы администрации Олег Минкин.