На объездной под Орлом "КАМАЗ" протаранил "Пятнадцатую"

На месте ДТП работали полицейские и спасатели Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

На объездной трассе под Орлом "КАМАЗ" протаранил легковую "Пятнадцатую". Водителя отечественной легковушки доставили в областную клиническую больницу.

Все случилось на дороге "Обход Нарышкино" в Урицком районе, утром 23 августа. На данный момент известна предварительная информация об аварии.

- Предварительно установлено, что водитель транспортного средства «КАМАЗ», выезжая с прилегающей территории на главную дорогу, не уступил дорогу "ВАЗ 2115". В результате ДТП водитель легкового автомобиля получил телесные повреждения и доставлен в больницу, - сообщили корреспонденту "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

На месте происшествия работали полицейские и спасатели.