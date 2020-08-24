Орловца поймали на краже наушников в гипермаркете

Фото: Ольга СУПОНЕВА Фото: Архив "КП"

Жителя Орла поймали на краже наушников в торговом центре. Молодому мужчине в очередной раз грозят проблемы с законом.

Инцидент произошел в Северном районе города вечером в воскресенье, 23 августа. Сотрудники ТЦ приметили покупателя, который странно себя вел. На выходе охранник задержал мужчину, подоспела росгвардия. Оказалось, опасения продавцов были не лишними: под одеждой орловец пытался вынести неоплаченный товар.

- Росгвардейцы задержали злоумышленника, которым оказался 34-летний местный житель. При проверке личности данного гражданина было установлено, что он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. Впоследствии задержанного гражданина передали сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства, - рассказали "КП" в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области.