Урожай зерна и зернобобовых на Орловщине перевалил за три миллиона тонн

В Орловской области продолжается уборочная кампания Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области продолжается уборочная кампания. Собранный урожай зерна и зернобобовых на 24 августа превысил 3 миллиона тонн.

О достижениях сельхозработников региона рассказал губернатор Андрей Клычков. В его профиле в инстаграме сегодня - фото с полей.

- Мы опережаем прошлогодние показатели на 24 августа по валовому сбору (2,8 млн тонн). Средняя урожайность сегодня 46,9 центнера с гектара (год назад 42,04). Мы гордимся районами-лидерами по урожайности: Малоархангельский, Ливенский, Колпнянский, Глазуновский, Свердловский, - написал глава региона на своей страничке.

По урожайности на сегодняшний день на первом месте Ливенский район, не отстают Покровский и Колпнянский.