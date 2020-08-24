Орловчанку задержали по подозрению в убийстве мужа

Жительницу Орловского района задержали по подозрению в убийстве супруга Фото: Архив "КП"

Жительницу Орловского района задержали по подозрению в убийстве супруга. Кровавая драма разыгралась в пригороде Орла.

Все случилось в деревне Становое в четверг, 20 августа. По версии следствия, муж и жена были дома, стали ссориться. Склока переросла в серьезный конфликт, 50-летняя женщина схватила нож и ударила им супруга. От проникающего ранения мужчина скончался на месте происшествия. В тот же день женщину задержали.

- Возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Орловского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В настоящее время проводятся необходимые следственные действие, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщила "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.