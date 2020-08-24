В Орле мужчина, решивший открутить колеса с «Лады», попался с поличным Фото: Архив "КП"

В Советском районе Орла с поличным попался мужчина, который откручивал колеса с «Лады». Он уже погрузил добычу в свою машину, когда нагрянула полиция.

Происшествие случилось в одном из дворов многоэтажного дома. Свидетели кражи позвонили в полицию, на место был направлен наряд патрульно-постовой службы. В течение нескольких минут полицейские прибыли по указанному адресу, но на «Ладе» колес уже не было, зато неподалеку стояла припаркованное авто, где и нашли и похитителя и его добычу.

- Гражданина доставили в отдел полиции. Там была установлена его личность. К краже оказался причастен 45-летний орловец. Возбуждено уголовное дело. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.