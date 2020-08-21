Житель Орла навлек на себя гнев соседей из-за видеокамер в многоэтажке

Жильцам дома не пришлось по нраву все время быть под наблюдением Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле жители многоквартирного дома подали в суд на своего бдительного соседа. Мужчина установил муляж устройства слежения на лестничной клетке и вполне реальные камеры на внешней стене многоэтажки.

Разрешения на установку камер в местах общего пользования жильцы не давали, собрания собственников не было. Соседи просили орловца убрать камеры, но тот отказывался. Тогда жителям многоэтажки решили действовать через суд, попросив возместить компенсацию морального ущерба: людям не понравилось, что кто-то может знать время их прихода-ухода, о том, кто приходит в гости, когда и какую приносят корреспонденцию.

- Суд не нашел оснований для удовлетворения заявленных исковых требований о взыскании компенсации морального вреда, исковые требования удовлетворил частично и обязал ответчика произвести демонтаж камеры наружного наблюдения. Ответчик обжаловал решение суда первой инстанции в апелляции, однако судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда оставила его без изменения, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Орловского облсуда.

Теперь орловцу придется убрать камеры и муляж и привести в первоначальное состояние места их установки.