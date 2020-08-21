В Орловской области фура вылетела с дороги и опрокинулась. Фото региональной Госавтоинспекции

Сегодня, 21 августа, на 72 километре автодороги «Орел-Тамбов» фура выехала с дороги и опрокинулась. Авария произошла, когда большегруз буксировал другую машину.

Инцидент случился в 00:35 ночи. Водитель автомобиля «Мерседес Анкор» буксировал на жесткой системе сцепки «МАН» в сторону Орла и не справился с управлением.

- В результате ДТП 48-летний мужчина-пассажир автомобиля «Мерседес» получил травмы и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ, - сообщили «КП» в пресс-службе Госавтоинспекции Орловской области.