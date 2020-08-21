На поле под Орлом трактор на смерть сбил 50-летнего мужчину. Фото региональной Госавтоинспекции

В четверг, 20 августа, в Урицком районе трагически погиб 50-летний мужчина. На одном из полей на него наехал трактор.

Авария произошла в час дня недалеко от 4-го км автодороги Нарышкино-Сосково-Лобынцево. 60-летний водитель трактора сдавал назад и наехал на разнорабочего.

- В результате мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.

В настоящее время выясняются все обстоятельства смертельного ДТП.