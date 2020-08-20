У орловцев, отдыхавших в Краснодарском крае и Крыму, обнаружили коронавирус

Поездка на юг для 11 орловцев обернулась болезнью Фото: Ольга СУПОНЕВА

У жителей Орловской области, отдыхавших в Крыму и Краснодарском крае, обнаружили коронавирусную инфекцию. Всего COVID-19 привезли с юга 11 жителей региона.

Об этом сообщил глава регионального Управления Роспотребнадзора Александр Румянцев на заседании оперативного штаба 20 августа.

- При проведении мониторинга заболеваемости новой коронавирусной инфекцией у лиц, прибывших с отдыха, в период с 1 августа по настоящее время у 11 человек лабораторно подтвержден диагноз COVID-19. Это 6 человек, которые отдыхали в Краснодарском крае (Анапа, Сочи, Ейск, Джемете) и 5 человек – в Крыму (Ялта и другие города), - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области со ссылкой на Румянцева.

Отметим, что по данным федерального оперативного штаба в Краснодарском крае на 20 августа 2020 года выявлено 10245 случаев заражения коронавирусом, за сутки +84 (в сравнении с началом августа статистика снизилась). В Крыму выявлено всего 1883 случая заболевания коронавирусом, +13 за сутки (статистика при этом "скачет").