В Орле восьмилетняя девочка-пешеход получила травмы, перебегая дорогу. Фото Госавтоинспекции Орловской области

В среду, 19 августа, в Северном районе Орла иномарка сбила восьмилетнюю девочку. Она перебегала дорогу не в положенном месте между припаркованными машинами.

Инцидент произошел в пять часов вечера на улице Орловских Партизан. 42-летний водитель «Рено Логан» ехал в сторону Московское шоссе, когда перед его автомобилем оказался ребенок.

- В результате ДТП пешеход получила повреждения, но от госпитализации отказалась, - сообщили «КП» в Госавтоинспекции Орловской области.