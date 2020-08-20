Орловская прокуратура заинтересовалась ремонтом ветхих домов. Фото: пресс-служба Прокуратуры Орловской области

Накануне в орловской прокуратуре в формате видеосвязи состоялась встреча с жителями ветхих и аварийных домов в областном центре. В центре внимания оказались проблемы с затянувшимся или так и не начавшимся ремонтом, а также с переселением людей в новое жилье.

После беседы с орловцами главный прокурор региона Владислав Малкин решил выехать на место и побывал в «проблемных» домах №15 по Кромскому шоссе и №21 по улице Ленина. Присоединились к нему представители областной и городской власти.

- По результатам выезда даны поручения проверить соблюдение требований жилищного законодательства, дать правовую оценку действиям уполномоченных должностных лиц и принять меры реагирования. Ход и результаты проверок поставлен прокурором области на контроль, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.