В Орловской области у фуры отскочило колесо и попало женщину на остановке

В Орловской области от фуры отскочило колесо и попало женщину на остановке. Фото региональной Госавтоинспекции

В среду, 19 августа, на 127 км автодороги «Орел-Тамбов» от фуры на скорости отскочило колесо и попало женщину на остановке. Удар был такой силы, что погнулась опора остановочного павильона.

Авария произошла в районе девяти часов утра. 44-летний водитель «ДАФ» с полуприцепом ехал по трассе, когда от его машины отсоединилось правое колесо и влетело на остановку общественного транспорта. В это время здесь была 60-летняя женщина.

- В результате ДТП она получила телесные повреждения и госпитализирована Центральную районную больницу города Ливны, - рассказали «КП» в Госавтоинспекции по Орловской области.