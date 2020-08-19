В Орловской области вакцинация от коронавируса начнется в октябре Фото: Архив "КП"

Сегодня, 19 августа, в Орле состоялся еженедельный онлайн-брифинг руководителя Департамента здравоохранения с журналистами. Одним из основных вопросов на повестке дня оказалась предстоящая вакцинация от коронавируса.

Как пояснил Иван Залогин, массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре. В первую очередь прививать будут медиков, учителей и людей из группы риска.

В ближайшее время вирус никуда окончательно не исчезнет, а потому необходимо научиться существовать в сегодняшних условиях. Для этого нужно соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования, а также сделать прививки против ОРВИ и гриппа, сезонный подъем заболеваемости, которых нас вскоре ожидает, - добавил руководитель облздрава.