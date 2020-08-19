Орловского насильника взяли под арест Фото: Архив "КП"

В Орле взяли под арест 54-летнего насильника, нападавшего на женщин в районе улицы Машиностроительной и вблизи СНТ «Дормашевец». Первоначально было известно о двух жертвах рецидивиста, однако после его задержания в полицию обратились еще две потерпевшие.

Напомним, серийный насильник орудовал в областном центре в июле и начале августа. Своим жертвам мужчина угрожал ножом. Он был объявлен в федеральный розыск. Сотрудникам отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции удалось задержать его 17 августа в переулке Бетонный в Заводском районе Орла.

Как выяснилось, постоянного места жительства мужчина не имел. В настоящее время по результатам допросов, исследований биологических следов и вещественным доказательствам следователям удалось установить его причастность к преступлениям.

- Суд удовлетворил ходатайство следователя, поддержанное прокурором, и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Он обвиняется в совершении умышленных тяжких преступлений против половой свободы личности (статья 131 УК РФ). По новым выявленным фактам также возбуждены уголовные дела, по которым проводится весь комплекс необходимых следственных действий, - сообщила «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.