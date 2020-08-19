Орловец обворовал гараж приятеля, перетащив вещи в свой Фото: Архив "КП"

В Железнодорожном районе Орла полицейские смогли найти инструменты и технику украденные у местного жителя. Гараж мужчины обчистил его же приятель.

Побывав пару раз в гараже у товарища, 38-летний орловец положил глаз на пять колес в сборе, газовый баллон, тепловую пушку и крепежную фурнитуру. Когда хозяина не было на месте, он вывез вещи в свой гараж и уже собирался ими воспользоваться, когда к нему нагрянули полицейские.

- Общая стоимость похищенного составляет порядка 20 тысяч рублей. В настоящее время оно изъято. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Орловцу избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.