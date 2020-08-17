"Бирюзовое кольцо России": в Орловской области планируют развивать новый туристический бренд

.

В Орловской области планируют развивать новый туристический бренд. "Бирюзовое кольцо России" - маршрут, который должен объединить в себе старинные города орловского края, стоящие на исконных реках Среднерусской возвышенности.

Департамент по проектам развития территорий Орловской области провел совещание, на котором обсуждалась идея "Бирюзового кольца", в нем и региональные, и федеральные эксперты в области туриндустрии. Стало известно, что в России со следующего года может быть запущен национальный проект "Туризм и индустрия гостеприимства", это позволит найти финансирование на развитие бренда.

.

- Бренд объединил Орел, Ливны, Мценск, Болхов, Дмитровск, Малоархангельск, Новосиль. Каждый из городов обладает пока недооцененным туристами памятниками архитектуры и природы, легендами и преданиями, прекрасными ландшафтами и пейзажами, богатым и разнообразным уходящим в глубины веков историко-культурным наследием, - рассказал Андрей Карпов, и.о. руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области.

По планам, туристы смогут посетить такие места, как Орловское полесье, старинные церкви Болхова, усадьбы Тургенева в Спасском-Лутовиново, мемориалы, усадьбы, природные достопримечательности.