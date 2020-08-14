В Орловской области поджигателей сухой травы наказали на 2 миллиона рублей Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орловской области с начала года составлено 885 административных протокола на поджигателей сухой растительности. Из них в 647 случаях орловцам грозят штрафы на общую сумму более двух миллионов рублей.

О ситуации с пожарами рассказали в региональном МЧС. Мониторинг за возгораниями ведется из космоса, благодаря такому методу с начала года удалось выявить и погасить более 150 пожаров. Тех, кто их устраивает, наказывают рублем.

- За сжигание мусора, стерни и пожнивных остатков предусмотрена ответственность в виде штрафа на граждан от 2000 рублей до 3000 рублей, должностных лиц от 6000 до 15000 рублей, юридических лиц от 150000 до 200000 рублей. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2000 до 4000, , от 15000 до 30000 и от 200000 до 400000 рублей, - напоминают орловцам в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.