Для орловских ветеранов "коммуналка" может стать бесплатной

В Орловской области парламентарии озвучили предложение освободить ветеранов Великой Отечественной войны от платы за коммунальные услуги Фото: Архив "КП"

В Орловской области парламентарии озвучили предложение освободить ветеранов Великой Отечественной войны от платы за коммунальные услуги. Инициативу обсудили на заседании комитета облсовета по здравоохранения, социальной политике и связям с общественными объединениями.

Сейчас для ветеранов войны действует федеральная льгота: 50% от суммы, указанной в квитанции, берет на себя государство. Орловские законодатели же предложили остальные 50% оплачивать из областного бюджета. По предварительным расчетам, сумма на компенсацию составит около 3,6 миллиона рублей.

Депутаты поддержали такую инициативу. Однако окончательное решение будет принято на сессии облсовета.