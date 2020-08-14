Движение по Васильевской улице Орла в выходные будет затруднено

По Васильевской улице Орла вновь будет временно ограничено движение Фото: Ольга СУПОНЕВА

По Васильевской улице Орла вновь временно будет ограничено движение. В грядущие выходные, 15 и 16 августа, автолюбителям стоит быть внимательнее здесь.

Как сообщили "Комсомолке" в пресс-службе Администрации Орла в субботу и воскресенье дорожные рабочие будут вести укладку асфальтового покрытия. Речь идет об участке улицы от Западного переулка до Карачевского шоссе. Из-за работы дорожной техники проезд для транспортных средств окажется затрудненным.

Водителям стоит заранее планировать маршрут и продумать возможные пути объезда участка.

Ремонт улицы ведется в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".