В орловском ТТП стартует бесплатное обучение для водителей

В орловском ТТП стартовало бесплатное обучение для водителей Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла требуются водители. Кадры здесь будут готовить сами. Для желающих работать на общественном транспорте организуют бесплатные курсы со стипендией и гарантированным трудоустройством.

Обучение будет длиться пять месяцев. На это время участников стажировки обеспечат ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей. После получения соответствующей квалификации, учеников примут на работу в ТТП. Заработная плата от 25 тысяч рублей и льготный стаж.

Как сообщает кадровая служба ТТП, заявки на обучение принимаются до 20 августа.

Подробности по телефону: 8 (4862) 20-13-80.