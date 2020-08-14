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В орловском ТТП стартует бесплатное обучение для водителей

Ученикам обещают ежемесячную стипендию и гарантированную работу
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
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В орловском ТТП стартовало бесплатное обучение для водителей

В орловском ТТП стартовало бесплатное обучение для водителей

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В Трамвайно-троллейбусное предприятие города Орла требуются водители. Кадры здесь будут готовить сами. Для желающих работать на общественном транспорте организуют бесплатные курсы со стипендией и гарантированным трудоустройством.

Обучение будет длиться пять месяцев. На это время участников стажировки обеспечат ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей. После получения соответствующей квалификации, учеников примут на работу в ТТП. Заработная плата от 25 тысяч рублей и льготный стаж.

Как сообщает кадровая служба ТТП, заявки на обучение принимаются до 20 августа.

Подробности по телефону: 8 (4862) 20-13-80.

Транспорт Орла