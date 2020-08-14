Орловец отправится под суд за взятку полицейскому Фото: Архив "КП"

Орловские следователи закончили расследование дела о взятке полицейскому в Троснянском районе. Теперь перед судом предстанет 49-летний мужчина, который попытался уйти от ответственности за 11 тысяч рублей.

Деньги водитель-нарушитель ПДД, ранее уже подвергнутый административному наказанию, принес старшему дознавателю ОМВД России по Троснянскому району и пытался передать их прямо около здания отдела полиции. Однако при оперативном сопровождении сотрудников УМВД России преступление было вывялено и пресечено.

Теперь разбирательством займется суд.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - рассказала «КП» Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК России по Орловской области.