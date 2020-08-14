В Богдановском доме-интернате в Орловской области не соблюдался закрытый режим

В Богдановском доме-интернате не соблюдался закрытый режим. Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орловской области продолжаются разбирательства из-за крупной вспышки коронавируса в Богдановском доме-интернате. Хотя официально учреждение работало в закрытом режиме, здесь заболела почти сотня человек.

Первые положительные результаты на COVID-19 появились в учреждении еще 9 августа. Тогда всех постояльцев и персонал дома-интерната экстренно начали тестирование и выяснилось, что заболели порядка 90 человек, из которых 24 сотрудника.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков дал указание провести немедленную проверку и выяснить, как заболевание проникло в учреждение. Первыми итогами поделилась его первый заместитель Валентина Нордстрем.

По ее словам, в Богдановском доме-интернате не соблюдался закрытый режим работы.

- По завершению проверки будет рассмотрен вопрос о привлечении должностных лиц учреждения к дисциплинарной ответственности. Окончательные итоги станут известны после завершения проверки Роспотребнадзора, - пояснила первый заместитель Председателя Правительства Орловской области.

Однако Валентина Нордстрем подчеркнула, что в целом ситуация со статистикой по коронавирусной инфекцией в регионе стабилизируется: наблюдается снижения выявленных случаев.