Орловчанка, набравшая кредитов под чужие имена, пойдет под суд Фото: Архив "КП"

В Орловской области закончили расследование дела о кредитах на чужие имена в Болховском районе. Теперь перед судом предстанет дама, помогавшая микрокредитной компании в поиске и привлечении клиентов.

Сама женщина не осталась без «дивидендов». По версии следствия, с 2018 по 2019 годы она вводила в заблуждение доверчивых людей и оформляла на их имя займы. При этом орловчанка уверяла их, что сама их выплатит. Правда ни одна платежка так и не прошла.

В итоге 32 человека оказались должниками, а сама дама присвоила себе более 3,2 млн рублей.

- Прокуратура утвердила обвинительное заключение по данному уголовному делу. Женщина обвиняется в совершении преступлений по статье 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направлено в Болховский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили «КП» в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.