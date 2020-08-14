Орловец забрался в чужой гараж и снял с мотоцикла запчасти Фото: Архив "КП"

Орловские полицейские нашли воришку, который забрался в чужой гараж и снял с хранящегося там мотоцикла запчасти и мотопокрышки. Кража произошла в Свердловском районе.

Как выяснилось, 48-летнего мужчину привлекла незапертая дверь. Забрав запчасти, он скрылся. Орловец планировал продать свою добычу в пункт приема металла, но не успел. К нему домой нагрянули полицейские.

- Полицейские изъяли похищенное. В отношении данного гражданина возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ведется следствие, - рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России по Орловской области.