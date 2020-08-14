В Железнодорожном районе Орла сгорела дача Фото: Архив "КП"

В четверг, 14 августа, в Железнодорожном районе Орла произошел пожар. Огонь вспыхнул на территории садового товарищества «Восход» в районе трех часов ночи.

На место происшествия выехали 3-й пожарно-спасательной части города Орла. Как выяснилось, горел дачный дом не электрифицирован и не газифицирован.

- В результате пожара дача выгорела изнутри, обрушилась кровля. Пострадавших нет. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.