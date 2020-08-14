В орловской усадьбе Тургенева пройдет фотографический слет Фото: Наталья Меркулова

В грядущие выходные фотомастеров и тех, кто только делает свои первые шаги в мире художественной съемки, ждет большое событие. В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново состоится фотографический слет.

Накануне Всемирного Дня фотографии (отмечается 19 августа) здесь соберутся фотографы из Орла, Белгорода, Пушкино и Москвы. На аллеях усадьбы Тургенева откроется импровизированная «Фотосушка», пройдет пленэр и обучающие мастер-классы от настоящих профессионалов, таких как преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников и председатель Белгородского фотоклуба «Перспектива» Игорь Горелик.

Кроме того, участников слета ждет поездка на Бежин луг, творческое общение и свободная творческая работа на свежем воздухе.

Гостей же Спасского обещает порадовать фотовыставка Виктора Грицюка и Виктора Молчанова «Спасское. Ретроспектива» и презентации работ известных фотографов.

КОГДА? ГДЕ?

15-16 августа

Начало лекций и мастер классов в 13.00 в воскресенье, 16 августа

Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»