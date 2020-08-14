В орловской усадьбе Тургенева пройдет фотографический слет
Фото: Наталья Меркулова
В грядущие выходные фотомастеров и тех, кто только делает свои первые шаги в мире художественной съемки, ждет большое событие. В музее-заповеднике Спасское-Лутовиново состоится фотографический слет.
Накануне Всемирного Дня фотографии (отмечается 19 августа) здесь соберутся фотографы из Орла, Белгорода, Пушкино и Москвы. На аллеях усадьбы Тургенева откроется импровизированная «Фотосушка», пройдет пленэр и обучающие мастер-классы от настоящих профессионалов, таких как преподаватель кафедры фотожурналистики МГУ Юрий Трубников и председатель Белгородского фотоклуба «Перспектива» Игорь Горелик.
Кроме того, участников слета ждет поездка на Бежин луг, творческое общение и свободная творческая работа на свежем воздухе.
Гостей же Спасского обещает порадовать фотовыставка Виктора Грицюка и Виктора Молчанова «Спасское. Ретроспектива» и презентации работ известных фотографов.
КОГДА? ГДЕ?
15-16 августа
Начало лекций и мастер классов в 13.00 в воскресенье, 16 августа
Музей-заповедник «Спасское-Лутовиново»