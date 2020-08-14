В Орловской области за сутки три автомобиля улетели в кювет

Всего за прошедший день на дорогах региона зарегистрировано 12 дорожно-транспортных происшествий Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

На орловских дорогах за сутки произошло три ДТП, в которых автомобили слетели с дороги и оказались в кювете. В них пострадали четыре человека: все получили травмы разной тяжести.

Так, днем 13 августа во Мценском районе 44-летний водитель внедорожника "УАЗ Патриот" не справился с управлением и опрокинулся. Мужчина травмировался.

Вечером того же дня, примерно в половине десятого, 21-летний водитель на легковушке "ЗАЗ" слетел с дороги в Малоархангельском районе. Сам молодой человек и его пассажир получили травмы.

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

Еще одна авария случилась в начале одиннадцатого часа вечера. Двадцатилетний водитель на иномарке "Шкода" не справилась со своим авто на дороге "Калуга-Орел". Машина слетела с проезжей части и врезалась в дорожный знак. Девушка также получила травмы.

Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

Всего же за прошедший день госавтоинспекторы на дорогах региона зарегистрировали 12 дорожно-транспортных происшествий, как сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.