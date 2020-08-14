На Орловщине 48 продавцов оштрафовали за отсутствие масок

В четверг, 13 августа, в Орле прошло заседание регионального оперативного штаба. В центре внимания вновь оказалось соблюдение ограничений по коронавирусу и масочный режим.

Напомним, после Дня города глава региона заявил о необходимости усиления контроля за работой магазинов, общепита, общественного транспорта и других мест с большим скоплением людей.

В результате за последний месяц на ярмарках выходного дня за нарушение масочного режима к административной ответственности привлекли 48 продавцов.

- Напомню, с 20 июля используется новый механизм фиксации нарушений масочного режима с последующей передачей материалов в Департамент надзорной и контрольной деятельности. Соблюдению санитарно-эпидемиологических норм необходимы для предотвращения новых очагов заражения, - пояснил Андрей Карпов, исполняющий обязанности руководителя Департамента по проектам развития территорий Орловской области.