Орловцу грозит колония за хранение "синтетики". 37-летнего мужчину с запрещенным веществом поймали полицейские.

Мужчину задержали с поличным, когда тот доставал пакетик с порошкообразным веществом из тайника. Его изъяли и направили в криминалистический центр, где эксперты установили: синтетический наркотик массой около полу-грамма.

- В отношении данного лица Отделом дознания ОП№2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ, - сообщили "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

По закону, любителю "синтетики" грозит заплатить солидный штраф, исполнительные работы или лишение свободы.