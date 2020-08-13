В Орловской области бродячий бешеный кот покусал мужчину Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

В поселке Верховье Орловской области бродячий кот покусал на улице мужчину. Мурлыка повел себя крайне странно и агрессивно, поэтому пострадавший решил обратиться в районную Станцию по борьбе с болезнями животных.

Выслушав рассказ орловца, сотрудники ветслужбы незамедлительно взяли бродячее животное под наблюдение. Через несколько дней кот погиб. Взяв у него патологический материал для исследования, специалисты станции провели тесты на бешенство. 7 августа диагноз подтвердился: хвостатый был болен смертельно опасным заболеванием.

После получения результата началась ликвидация очага бешенства. Одна из улиц поселка была объявлена неблагополучной по бешенству. Здесь уже проведена дезинфекция мест, где находился больной кот, идет выявление животных с подозрением на заболевание и вакцинация. Всего вакцинировано на неблагополучной территории и в очаге - 75 животных.

- Специалистами БУОО «Верховская райСББЖ» проводится разъяснительная работа с населением, также ведется плановая работа по вакцинации животных против бешенства на всей территории Верховского и Залегощенского районов, - сообщили «КП» в Управлении ветеринарии Орловской области.