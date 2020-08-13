В Орле будут судить юношу, избившего и ограбившего школьника

Фото: Ольга Супонева Фото: Архив "КП"

В Орле перед судом предстанет 19-летний горожанин, избивший и ограбивший школьника. Юноша напал на 11-летнего мальчика, добычей его стал мобильный телефон.

Все произошло еще в сентябре 2016-го года. Тогда в Заводском районе города обвиняемый вместе с товарищем, которому на момент инцидента еще не исполнилось 18 лет, напали на школьника с кулаками. У своей маленькой жертвы они забрали гаджет и скрылись с места происшествия. Уголовное дело было возбуждено по статье "Грабеж".

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем оно с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в суд, - сообщила корреспонденту "КП" Юлия Дорофеева, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Орловской области.