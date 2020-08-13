Орловчанка выплатила 165 тысяч рублей мужчине, которого сбила на машине Фото: Архив "КП"

Житель Болхова через суд добился компенсации морального вреда за полученные в дорожной аварии травмы и стресс. Женщина-водитель сбила его на машине, но не спешила извиняться.

Тогда болховчанин и обратился в суд, где его иск на 165 рублей полностью удовлетворили. Однако и после этого автоледи не спешила платить по счетам.

В рамках исполнительного производства судебным приставом проведен весь комплекс мер, направленных на исполнение требований суда. Было вынесено постановление о запрете регистрационных действий на автомобиль должницы. Перспектива остаться без него побудила женщину к оплате долга, - пояснили «КП» в пресс-службе УФССП по Орловской области.

В настоящее время орловчанка выплатила компенсацию морального вреда в полном объеме.