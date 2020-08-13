Под Орлом водитель на "Ладе" опрокинулся в кювет

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Под Орлом водитель на "Ладе Гранте" улетел в кювет. Без травм не обошлось.

Вечером среды, 12 августа, 44-летний мужчина ехал за рулем отечественной легковушки по Северному подъезду к Орлу, со стороны деревни Карпово в направлении областной столицы. В какой-то момент он не совладал со своим авто.

- В районе 8 километра он допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения, с места ДТП доставлен в БСМП им. Семашко, - сообщили "КП" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Мужчине потребовалась госпитализация. За среду на дорогах Орловской области в общей сложности полицейские зарегистрировали 18 ДТП, в трех из них пострадали люди.