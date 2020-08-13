В районах Орловской области начали установку ФАПов. Фото: пресс-служба губернатора региона

Сегодня, 13 августа, на совещании губернатора с главами районов Орловской области вновь подняли тему создания новых фельдшерско-акушерских пунктов в сельской местности. Из 42 ФАПов установили пока только один, в Знаменском районе.

Однако до конца этой недели мобильные комплексы направят для установки в Новодеревеньский район (4 ФАПа) и в Колпнянский район ( 2 ФАПа).

Всего же обновленные фельдшерско-акушерские пункты должны появиться до конца 2020 года в 18 районах.

- 10 из 42 ФАПов закупаются за счет сложившейся при торгах экономии. Сборка 32 ФАПов запланирована на сентябрь. Возведение остальных предусмотрено до конца 2020 года, - рассказали «КП» в пресс-службе Правительства Орловской области.