В 2021 году из Орла на Украину отправят около 10 тысяч куличей. Фото: Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

10 августа с рабочим визитом Орел посетила делегация Россотрудничества во главе с руководителем Евгением Примаковым. В рамках встречи состоялось подписание соглашения о сотрудничестве по целому ряду направлений. Не стала исключение и тема благотворительности.

Правительство Орловской области и Россотрудничество запланировали реализовать в 2021 году благотворительный проект «Россия — Украина». В его рамках на праздник Светлой Пасхи в областной столице испекут около 10 тысяч куличей и отправят их в Киев.

Праздничные подарки бесплатно получат ветераны, инвалиды, дети-сироты, малоимущие семьи.

- Акция позволит поддержать русский этнос, проживающий на территории Украины. В целом соглашение о сотрудничестве с Россотрудничеством предполагает взаимодействие в развитии международных связей Орловской области в научно-технической, образовательной, культурной и деловой сферах, - сообщает Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.