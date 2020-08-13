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Житель Орла угнал "Семерку" и угодил на ней в ДТП. Теперь лихачу придется отвечать перед законом: возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в Советском районе города. Владелец "ВАЗа" отлучился в магазин, при этом свое авто он не запер. Когда мужчина вернулся, то транспорта уже и след простыл. Тогда орловец пошел в отдел полиции с заявлением об угоне. Полицейские выслушали историю заявителя и взялись за розыск возможного угонщика, через какое-то время удалось его установить. Как оказалось, к угону причастен 45-летний местный житель.

- Злоумышленник не стал отрицать свою причастность к противоправному деянию. Оперативники установили, что после завладения автомобилем подозреваемый совершил дорожно-транспортное происшествие. В настоящее время транспортное средство с механическими повреждениями возвращено владельцу, - рассказали "КП" в пресс-службе УМВД России по Орловской области.

Уголовное дело возбуждено по статье "Угон", сейчас ведется предварительное расследование. По закону, мужчине может грозить крупный штраф, принудительные работы и даже лишение свободы.