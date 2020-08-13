Жители нескольких улиц Орла остались без света 13 августа

Электроснабжение временно отключили из-за плановых работ Фото: Ольга СУПОНЕВА

В Орле в четверг, 13 августа, жители нескольких улиц остались без света. Временно отключено электроснабжение как в многоэтажных домах, так и в частном секторе.

Как сообщает пресс-служба Администрации города Орла со ссылкой на диспетчера "Орелоблэнерго", электричества не будет по следующим адресам: улица Медведева, 93, улица Лесная 2. По планам, отключение продлится с 9.00 и до 12.00.

Также не будет света у жителей частного сектора улиц Чкалова, Моховской, Смоленской, Мичурина, Андриабужной, и переулкам Мебельному и Южному. Здесь отключение продлится с 9.00 и до 17.00.

Отмечается, что временные неудобства связаны с плановыми работами.