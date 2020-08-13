На орловской дороге покалечился мотоциклист без водительских прав

В Орловской области юный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области.

В Орловской области юный мотоциклист без водительских прав попал в ДТП. Молодой человек получил травмы.

Авария произошла в среду 12 августа. Примерно в половине восьмого часа вечера 17-летний водитель ехал за рулем мотоцикла марки "RECER" по дороге "Глазуновка-Малоархангельск-Колпны-Долгое" со стороны поселка Долгое в сторону села Урынок. В районе 104 километра байкер опрокинулся. При этом права управлять мотоциклом юноша не имел.

- В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и с места происшествия каретой скорой помощи доставлен в Ливенскую Центральную районную больницу, - сообщили "Комсомолке" в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Орловской области.

Всего за прошедшие сутки госавтоинспекторы на дорогах области зарегистрировали 18 ДТП, из них 3 с пострадавшими.