Треть заболевших коронавирусом орловцев переносит его бессимптомно

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В Орловской области среди заболевших коронавирусом пациентов 33% переносит его бессимптомно. У 20% диагностированы внебольничные пневмонии, у 47% - клинические проявления ОРВИ.

О ситуации рассказал глава регуправления Роспотребнадзора Александр Румянцев. Наблюдается, что внебольничные пневмонии чаще всего диганостируются у пациентов в возрасте 50-64 лет (в 40% случаев), чуть реже у пациентов в возрасте старше 64 лет (34,9%), и меньше других у пациентов в возрасте 30-49 лет (21,2%). При этом с начала 2020 года на территории региона зафиксировано больше 4200 случаев внебольничных пневмоний, у 92,8% пациентов болезнь протекает средне-тяжело, у 7,2% пациентов тяжелая форма пневмонии.

- За прошлую неделю зарегистрировано 38 случаев внебольничных пневмоний с лабораторно-подтвержденным диагнозом COVID-2019, что на 15,6% меньше, чем за предыдущую неделю (45 случаев). У 61,2% пациентов с внебольничными пневмониями регистрируется позднее обращение за медицинской помощью, пациенты находятся на стационарном лечении, - сообщает пресс-служба Правительства Орловской области.