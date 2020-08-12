В Орле судят жителя Курской области, избившего полицейского в лесу

За нападение на сотрудника ППС мужчине грозит реальный тюремный срок Фото: Архив "КП"

В Орле в ближайшее время суд вынесет приговор жителю Курской области, избившему полицейского в лесу. За нападение на сотрудника ППС мужчине грозит реальный тюремный срок: прокурор области просит для него 6 лет колонии.

Курянина обвиняют по статье Уголовного Кодекса "Применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти, в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". На проблемы с законом он нарвался, когда выпивал в Прокуровском лесопарке Орла. Тогда ему грозило наказание за распитие спиртного в общественном месте, гость из соседнего региона решил избежать его при помощи кулаков. Он напал на полицейского патрульно-постовой службы и избил его.

- С учетом исследованных в ходе судебных заседаний доказательств, государственный обвинитель – прокурор области попросил суд признать подсудимого виновным и назначить ему наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. По данному уголовному делу предстоит вынесение приговора судом, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе Прокуратуры Орловской области.