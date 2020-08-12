В трех районах Орловской области обезвреживали мины времен ВОВ. Фото из архива регионального ГУ МЧС России

Ежегодно в Орловской области специалистам МЧС приходится сотнями обезвреживать боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Земля продолжает хранить опасные свидетельства далеких времен.

Снаряды и мины зачастую находят во время сельхозработ на полях, во время строительства и в ходе работы поисковиков на «Вахте памяти». Причем боеприпасы могут быть не только на открытой местности на полях, но и огородах, лесах, парках, реках и озерах.

11 августа сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной обезвреживали опасные находки в Колпнянском Малоархангельском и Ливенском районах. В первом случае ими были изъяты две банки пороха, четыре минометные мины калибра 82 мм и четыре 50-мм минометные мины. В двух других районах были обезврежены по одной минометной мине калибра 82 мм.

- Если вы обнаружили взрывоопасный предмет времен Великой Отечественной войны, то немедленно сообщить об этом в Службу спасения по телефону 101 или в полицию. После этого установить предупредительные знаки рядом с боеприпасом и отойдите на безопасное расстояние. Переносить или закапывать назад его категорически запрещается. Это может привезти к детонации, - напоминают в Главном Управлении МЧС России по Орловской области.