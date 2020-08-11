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В Орле разыскивают пропавшего 12-летнего мальчика. Ребенок ушел из дома 10 августа и не вернулся.

Линьков Георгий ушел накануне из дома своей бабушки. Он был одет в темно-синие шорты с бирюзовым рисунком, темно-синие кеды, светлую футболку, с собой была поясная черная сумка с надписью "Адидас". На вид мальчику 10-12 лет, телосложение плотное, рост 150 сантиметров, карие глаза, русые волосы. Из особых примет - ссадина на колене, родинки над правой бровью и на левой щеке.

- Всем, кто располагает какой-либо информацией просьба сообщить по телефону горячей линии 8 800 700 54 52, либо 112, - обращаются к орловцам в ПСО "Лиза Алерт".