Еще
Радио
Орел
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Происшествия

В Орле во время купания в реке утонул 49-летний мужчина

Его тело извлекли из Орлика сотрудники поисково-спасательной службы
Наталья МеркуловаНаталья МеркуловаНатальяМеркулова
КомментироватьОставить комментарий
В Орле во время купания в реке утонул 49-летний мужчина

В Орле во время купания в реке утонул 49-летний мужчина

Фото: Архив "КП"

В понедельник, 10 августа, печальная статистика Орловской области по погибшим на воде вновь пополнилась. Купание в необорудованном месте стоило жизни 49-летнему мужчине.

Трагедия произошла в областном центре на реке Орлик. Свидетели позвонили на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе часа дня.

- В 14.10 тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками областной поисково-спасательной службы, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Тело погибшего было передано сотрудникам полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

ЧППроисшествия и ЧП Орловской области в 2020 году