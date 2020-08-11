В Орле во время купания в реке утонул 49-летний мужчина Фото: Архив "КП"

В понедельник, 10 августа, печальная статистика Орловской области по погибшим на воде вновь пополнилась. Купание в необорудованном месте стоило жизни 49-летнему мужчине.

Трагедия произошла в областном центре на реке Орлик. Свидетели позвонили на телефон пожарно-спасательной службы «101» в районе часа дня.

- В 14.10 тело мужчины было извлечено из воды сотрудниками областной поисково-спасательной службы, - рассказали «КП» в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.

Тело погибшего было передано сотрудникам полиции. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.