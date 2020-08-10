Горящую стерню в Орловской области заметили из космоса

Стерня горела на площади в несколько гектаров Фото: ГУ МЧС РФ по Орловской области.

В Орловской области благодаря космическому мониторингу удалось обнаружить несколько крупных пожаров. В выходные Центр управления в кризисных ситуациях регионального МЧС засек три термоточки, в каждом случае информация о возгорании подтвердилась.

На место выехали пожарные. Так, оказалось что в Новосильском районе области полыхала стерня на площади в 10 гектаров. Горели убранные поля также в Должанском и Верховском районе: в каждом случае огонь охватил по несколько гектаров стерни.

- Загорания оперативно ликвидированы силами сотрудников пожарной охраны. С начала года было зарегистрировано 226 термоточек, 156 из которых подтвердились, площадь горения составляла от нескольких десятков квадратных метров до нескольких гектаров, - рассказали "Комсомолке" в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.