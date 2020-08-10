Орел и Россотрудничество подписали договор о сотрудничестве

Евгений Примаков возложил цветы к Братской могиле в сквере Танкистов. Фото: пресс-служба администрации Орла

Сегодня, 10 августа, в Орле побывала делегация представителей Россотрудничества. Федеральное агентство во главе с Евгением Примаковым заключило с областной столицей соглашение о сотрудничестве.

Одним из проектов, который планируется реализовывать совместно, станет садовая выставка «Малое Экспо».

Кроме того, состоялась встреча с иностранными студентами ОГУ им. Тургенева. Руководитель Россотрудничества подчеркнул, что ребята могут обращаться в агентство по любым вопросам как во время, так и после обучения в России.

- Одна из целей Россотрудничества — продвижение культурных, образовательных, экономических и деловых инициатив регионов России за рубежом. Посмотрим, какие наработки предложит нам Орловщина, - подчеркнул Евгений Примаков.